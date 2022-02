Brasile: parlamento inserisce protezione dati personali tra diritti fondamentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Rodrigo Pacheco ha evidenziato l'adeguamento della legislazione brasiliana ai nuovi tempi in cui le informazioni personali delle persone che circolano a livello digitale a un ritmo molto intenso. In questo scenario, ha sottolineato la necessità di garantire la privacy delle persone. "Il nuovo comandamento costituzionale rafforza la libertà dei brasiliani, poiché viene inserito nella nostra Costituzione per aiutare la privacy dei cittadini. I dati, le informazioni personali, appartengono di diritto all'individuo e a nessun altro", ha affermato. (Brb)