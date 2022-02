Green pass: Rauti (Fd'I), corto circuito maggioranza su decreto, governo battuto 3 volte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- La maggioranza oggi in Senato "è andata in frantumi sugli emendamenti al decreto che proroga lo stato di emergenza. Il governo è stato battuto per 3 volte su tre emendamenti. I tre emendamenti approvati contro il parere del governo consentono in zona bianca le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, mentre gli altri due riguardano i collegamenti con la Sicilia, la Sardegna e le Isole minori permettendo anche a chi è munito soltanto di green pass base di utilizzarli potendo far rientro al proprio domicilio. Grazie a Fratelli d'Italia questo governo che sa solo mettere divieti illogici che restringono le libertà degli italiani, mentre nel resto d'Europa si ritorna alla normalità, e che ammazzano l'economia e le imprese, è stato messo davanti alle sue responsabilità ed è stato battuto. Per ora dall'Aula del Senato ma domani dal voto degli italiani". Lo dichiara vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti.(Rin)