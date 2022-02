Usa: fonti, Trump rimasto in contatto con Kim Jong-Un dopo aver lasciato la Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe rimasto in contatto con il leader nordcoreano, Kim Jong-Un, anche dopo aver lasciato la Casa Bianca. Si tratta di una delle anticipazioni divulgate dalla stampa statunitense del libro "Confidence Man", scritto dalla reporter del "New York Times", Maggie Haberman. La giornalista, storica corrispondente alla Casa Bianca per il quotidiano della Grande Mela, riferisce che Trump ha confidato ad alcune persone del suo staff di aver conservato una linea di comunicazione con Kim, le cui "lettere d'amore" - come una volta le ha chiamate l'ex presidente - erano tra i documenti recuperati dagli archivi nazionali a Mar-a-Lago, la sua residenza in Florida. (segue) (Nys)