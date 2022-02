Libia: l'Egitto riconosce il premier incaricato Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha accolto con favore oggi la nomina di Fathi Bashagha da parte della Camera dei rappresentanti di Tobruk come nuovo premier incaricato della Libia. Attraverso un comunicato stampa, il ministero degli Esteri del Cairo ha spiegato di seguire "da vicino l'evolversi della situazione in Libia, ritenendo che la risoluzione della crisi libica rimanga nelle mani del solo popolo libico, senza interferenze o dettami stranieri". Il portavoce del dicastero egiziano, Ahmed Hafez, ha lodato "il ruolo delle istituzioni libiche", accogliendo con favore "le misure adottate oggi dalla Camera dei rappresentanti in consultazione con il Consiglio di Stato in conformità con l'Accordo di Skhirat". Hafez ha sottolineando che la Camera dei rappresentanti libica, eletta nel 2014, "è la organo legislativo eletto, riflette il popolo libico ed è incaricato di emanare leggi, conferendo legittimità all'autorità esecutiva". L'Egitto continua a sostenere "gli sforzi per espellere tutte le forze straniere, i combattenti stranieri e i mercenari dalla Libia senza eccezioni e entro un periodo di tempo specifico", esprimendo fiducia "nella capacità del nuovo governo libico di raggiungere questi obiettivi". Infine, il Cairo invita "tutte le istituzioni, le forze nazionali e le componenti sociali libiche a sostenere l'interesse supremo del Paese, a ricorrere alla voce della ragione e a mantenere la stabilità interna". (Cae)