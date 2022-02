Imprese: Sace, Cda attribuisce a Mario Giro il ruolo di vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Sace ha attribuito a Mario Giro il ruolo di vicepresidente, in un’ottica strettamente tecnica per supplire alle intervenute dimissioni del presidente. Lo riferisce una nota. Mario Giro, entrato a far parte del Cda di Sace nel dicembre 2019, nato a Roma nel 1958, laureato alla Sapienza di Roma, è professore straordinario di Storia delle relazioni internazionali all’Università Stranieri di Perugia. Già viceministro degli Esteri e sottosegretario agli Affari esteri dal maggio 2013 al giugno 2018, dal novembre 2011 all’aprile 2013 è stato consigliere del professor Andrea Riccardi, ministro della Cooperazione e dell’Integrazione e capo della struttura di missione della cooperazione a Palazzo Chigi. Precedentemente era stato anche responsabile dell’ufficio Africa e Medio Oriente del dipartimento Internazionale della Cisl. Membro della Comunità di Sant’Egidio dal 1975, si è impegnato in programmi riguardanti il continente africano, in particolare nelle mediazioni di pace e nel dialogo interreligioso. Noto esperto in mediazioni di conflitti armati a livello globale ha partecipato a numerose trattative di pace. Nel 2010 ha ricevuto il premio “Pace Preventiva” della Fondazione Chirac. (Com)