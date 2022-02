Green pass: Toninelli su decreto, ok a odg su prezzi calmierati per mascherine bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mascherine Ffp2 per bambini "non sono soggette al prezzo calmierato, per il semplice motivo che tecnicamente non esiste quel tipo di dispositivi per bambini. Quelle che si comprano oggi sono mascherine formato baby equivalenti alle Ffp2 nel livello di protezione, ma non con quella certificazione, e purtroppo non costano 0,75 centesimi ma almeno 1,5 euro, se non di più. Con un ordine del giorno al decreto Covid, condiviso con altre forze politiche, al Senato abbiamo vincolato il governo a inserire questo tipo di mascherine nel protocollo sui prezzi calmierati. Dal momento che in alcune circostanze vige anche l'obbligo di indossarle, le famiglie dei nostri studenti devono essere aiutate, non possiamo scaricare su di loro questi ingenti costi". Lo ha detto nell'Aula del Senato il senatore M5s, Danilo Toninelli.(Rin)