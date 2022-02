Energia: Mulè (FI), governo assicura ampio e rapido intervento, basta populismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo da luglio dello scorso anno "ha messo sul tavolo undici miliardi di euro di cui cinque nel primo trimestre del 2022 e tra qualche giorno ne arriveranno da 5 a 7 miliardi". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, deputato in quota Forza Italia, intervenuto a "Stasera Italia" su Rete4."In Italia abbiamo un fabbisogno annuale di 70 miliardi di metri cubi di gas. Di questi ne importiamo il 43 per cento dalla Russia, il 27 per cento dal nord Europa e il 17 per cento dall'Algeria. Ne produciamo 4,8 miliardi di metri cubi, circa il 5 per cento del fabbisogno totale. Riuscivamo a produrne il 19 per cento quando il governo Berlusconi aprì alla produzione di gas", ha evidenziato Mulè. "Questo è il Paese dei no vax, no gas, no tap, no triv. In quindici Regioni italiane abbiamo giacimenti per 90 miliardi di metri cubi bloccati. Purtroppo c'è un piano per la transizione energetica fermo da anni perché quella politica scellerata che ha bloccato le trivellazioni, sebbene fossero tutte controllate e senza rischi per il territorio, oggi ha fatto spegnere le luci ai comuni", ha osservato. (Rin)