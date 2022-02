Green pass: Catalfo (M5s) su decreto, prorogato smart-working per lavoratori fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a un emendamento a mia prima firma, approvato questa sera in Aula al Senato, le norme sullo smart-working applicate ai lavoratori fragili vengono prorogate dal 28 febbraio fino al 31 marzo di quest'anno. Ciò significa che per questi lavoratori sarà possibile continuare a fruire dello smart-working o, ove non possibile, della malattia. Dal primo aprile sarà poi possibile per specifiche categorie di lavoratori individuate con apposito decreto ministeriale, continuare a fruire dello smart-working. Era assolutamente corretto e doveroso dare una risposta ai lavoratori più fragili, sostenere persone particolarmente esposte ai pericoli della pandemia e che hanno il diritto di lavorare nella massima sicurezza. E' un impegno che il Movimento cinque stelle si era preso ed ha portato fino in fondo". Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento cinque stelle ed ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. (Com)