Covid: proteste camionisti contro obbligo vaccinale potrebbero estendersi da Canada a Usa (2)

- Le proteste nella capitale canadese hanno portato domenica il sindaco di Ottawa, Jim Watson, a dichiarare lo stato di emergenza, in risposta al "grave pericolo e minaccia per la sicurezza dei residenti" rappresentato dai disordini. "Siamo nel mezzo di una grave emergenza, l'emergenza più grave che la nostra città abbia mai affrontato, e dobbiamo ridurre la burocrazia per mettere queste forniture a disposizione dei nostri agenti di polizia e del nostro personale dei lavori pubblici", ha detto Watson a "Cbc". Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha aspramente redarguito i manifestanti, dicendo al parlamento che stavano tentando di bloccare la democrazia, l'economia e la vita quotidiana dei canadesi. (Nys)