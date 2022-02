Energia: Salvini, entro martedì in Cdm provvedimento contro rincari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Sto lavorando per tagliare le bollette della luce e del gas. Non so se sarà in Cdm domani", ma il provvedimento specifico arriverà "al massimo martedì: 4, 5, 6, 7 miliardi, quanto serve". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. (Rin)