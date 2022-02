Ucraina: Scholz, Russia non dovrebbe sottovalutare unità Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia “non dovrebbe sottovalutare” l'unità dell'Occidente nella crisi al confine dell'Ucraina. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa con il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, e i primi ministri di Estonia e Lettonia, Kaja Kallas e Krisjanis Karins, che ha incontrato oggi a Berlino. Il vertice è stato convocato dal governo federale per discutere delle tensioni tra Russia e Ucraina. Per Scholz, “in questa situazione critica per tutti noi, la Russia non dovrebbe sottovalutare la nostra unità e determinazione come partner nell'Ue e come alleati nella Nato”. Il cancelliere ha quindi avvertito che “un'ulteriore aggressione militare della Russia contro l'Ucraina avrebbe gravissime conseguenze politiche, economiche e strategiche” per Mosca. Ora, ha evidenziato Scholz, “ci aspettiamo dalla Russia passi chiari per ridurre le attuali tensioni nella regione”. Secondo il cancelliere, la riduzione della tensione tra Mosca e Kiev è “all'ordine del giorno”. Allo stesso tempo, ha infine dichiarato Scholz, “siamo pronti per colloqui seri con la Russia”. (Geb)