Usa: fonti, Trump rimasto in contatto con Kim Jong-Un dopo aver lasciato la Casa Bianca (2)

- Dalle anticipazioni emerge inoltre che Trump, quando ancora era alla Casa Bianca, aveva l'abitudine di gettare nel gabinetto di uno dei bagni della residenza fogli di carta stampata, dei quali spesso il personale ritrovava frammenti che otturavano le condutture. Quest'ultima indiscrezione sarebbe un particolare curioso ma secondario, se in questi giorni non fosse in atto un'aspra polemica sulla gestione dei documenti da parte dell'amministrazione Trump. Gli archivi nazionali, infatti, hanno chiesto al dipartimento di Giustizia di esaminare la gestione da parte di Trump dei documenti della Casa Bianca, con riferimento alle indagini in corso sull'assalto del 6 gennaio al Campidoglio. Il quotidiano "Washington Post" riferisce che i funzionari degli archivi nazionali "sospettano che Trump avesse violato le leggi sulla gestione dei documenti del governo". Pertanto, si suppone che l'ex presidente sia venuto meno alla legge nota come Presidential Records Act, che richiede agli inquilini della Casa Bianca di preservare le comunicazioni scritte riguardanti i loro doveri ufficiali. (Nys)