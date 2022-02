Libia: Bashagha a Tripoli, oggi si apre una nuova pagina basata sulla riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Libia oggi si apre una nuova pagina, basata sulla riconciliazione nazionale. Lo ha detto Fathi Bashagha, premier a cui il parlamento di Tobruk ha affidato oggi l'incarico di formare il nuovo esecutivo. "Lavoreremo con il parlamento e con il Consiglio di Stato, non possiamo avere successo senza la cooperazione con l'autorità legislativa", ha affermato l'ex ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale, parlando dopo il suo arrivo all'aeroporto di Mitiga, nella capitale Tripoli. "Ringrazio il Governo di unità nazionale e il suo presidente, Abdulhamid Dabaiba, che si è assunto le sue responsabilità in tempi difficili", ha aggiunto Bashagha in riferimento al primo ministro uscente. "Sono fiducioso che il governo di unità nazionale si impegnerà a rispettare i principi della democrazia, tendiamo la mano a tutti: non c'è posto per l'odio, la malizia, la vendetta e l'ingiustizia", ha proseguito il premier incaricato. "Il nostro rapporto con i paesi del mondo – ha poi puntualizzato - sarà basato sul rispetto reciproco e sul coordinamento congiunto, soprattutto a livello di sicurezza". Il leader libico ha quindi ringraziato la missione delle Nazioni Unite in Libia per i suoi sforzi, auspicando "una cooperazione positiva" con i funzionari dell'Onu. "Dipendiamo dai giovani uomini e donne della Libia e siamo entusiasti della loro interazione positiva con noi", ha concluso Bashagha.(Lit)