Brasile: governo autorizza dispiegamento Forza nazionale in difesa riserva indigena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia del Brasile ha autorizzato il dispiegamento delle truppe della Forza Nazionale per affiancare il personale della Fondazione nazionale degli indigeni (Funai) in difesa delle riserve di Kawahiva e Dos Piripkura, entrambe situate nello stato di Mato Grosso. Secondo quanto disposto nella circolare firmata dal ministro Anderson Torrese e pubblicata in Gazzetta ufficiale, truppe saranno impegnate in "azioni di preservazione dell'ordine pubblica, del patrimonio e dell'incolumità delle persone". In base alla disposizione del ministro Anderson Gustavo Torres le truppe saranno operative per 90 giorni, fino al prossimo 10 maggio e, in caso di necessità, la misura potrebbe essere prorogata. La Forza nazionale è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della Giustizia composta da agenti precettati delle corporazioni di polizia militare degli stati, impiegata per incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale.(Brb)