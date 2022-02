Covid: ministero Salute su nuovi farmaci antivirali, aggiornate indicazioni per gestione domiciliare (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il molnupiravir è un farmaco antivirale (profarmaco metabolizzato all’analogo ribonucleosidico N-idrossicitidina), non ancora autorizzato da Ema, ma reso disponibile ai sensi del’Art.5.2 del DL 219/2006 (decreto ministeriale del 26 novembre 2021). Molnupiravir deve essere somministrato il prima possibile dopo la conferma di diagnosi di Covid-19, non oltre 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La dose raccomandata di molnupiravir è di 800 mg (quattro capsule da 200 mg) da assumere per via orale ogni 12 ore per 5 giorni. Per le avvertenze e precauzioni d’impiego si vedano le informazioni per gli operatori sanitari (https://www.aifa.gov.it/uso-degli-antivirali-orali-per-covid-19). Si richiama l’attenzione sulla necessità di seguire appropriate misure contraccettive. Nelle donne potenzialmente fertili utilizzare un metodo di contraccezione efficace (che includa necessariamente un metodo di barriera), per l’intera durata del trattamento e per almeno 4 giorni dopo la fine del trattamento stesso. Negli uomini, partner di donna potenzialmente fertile, la contraccezione deve avvenire per l'intera durata del trattamento e per almeno 3 mesi dopo la fine del trattamento con molnupiravir. Per la prescrizione ed il monitoraggio degli esiti a 30 giorni è prevista la compilazione di un registro web Aifa, inoltre, non essendo il farmaco autorizzato da Ema, ma disponibile in Italia tramite procedura emergenziale, è prevista la firma del consenso informato da parte del paziente. (segue) (Com)