Germania: Scholz ai Paesi baltici, siamo al vostro fianco

- La Germania è “al fianco” dei Paesi baltici, nel contesto delle tensioni tra Russia e Ucraina e del dispiegamento di truppe russe in Bielorussia per esercitazioni. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, che oggi a incontrato a Berlino il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, nonché i primi ministri di Estonia e Lettonia, Kaja Kallas e Krisjanis Karins. Il vertice è stato convocato dal governo tedesco per discutere della crisi russo-ucraina. Al riguardo, Scholz ha esortato Mosca a compiere passi chiari verso la riduzione della tensione. A tal fine, ha evidenziato il cancelliere, “si è pronti a un dialogo serio” con la Russia, che “non dovrebbe sottovalutare l'unità della Nato e dell'Ue” nel far fronte agli sviluppi in Ucraina. Le due organizzazioni “si coordinano strettamente, sono determinate e unite”. Allo stesso tempo, Scholz ha assicurato il sostegno della Germania a Estonia, Lettonia e Lituania. A sua volta, Kallas ha ringraziato il governo federale per questo appoggio e ha sottolineato che la sicurezza è indivisibile. Per Karins, i negoziati con il Cremlino dovrebbero essere condotti “anche da una posizione di forza militare”. Nauseda ha, infine, chiesto il rafforzamento del fianco orientale della Nato. (Geb)