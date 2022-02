Libia: premier nominato Bashagha, "ho accettato incarico per creare percorsi democratici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Libia nominato oggi dalla Camera dei rappresentanti, il parlamento libico che si riunisce a Tobruk, nell'est del Paese, Fatih Bashagha, ha dichiarato di aver accettato l'incarico "per creare nuovi percorsi democratici che sostituiscano quelli falliti". Nelle sue dichiarazioni, le prime rilasciate in seguito alla nomina, Bashagha ha garantito che procederà a formare il nuovo esecutivo e lo presenterà al parlamento "prima di due settimane. Sarà un governo in grado di fare ciò che è più importante: sostenere il popolo libico nella ricerca di un futuro promettente e nella costruzione di uno Stato libico stabile e sicuro". Da quanto dichiarato dal premier, il suo governo godrà dell'appoggio di "almeno due milioni di libici" e avrà come priorità, oltre "allo svolgimento delle elezioni 14 mesi dopo il referendum costituzionale", tematiche importanti come "la protezione dei cittadini e della società civile libica, la lotta al terrorismo, la lotta alla pandemia da Covid-19, avviare lo sviluppo economico del Paese e procedere con la riconciliazione nazionale". Infatti, secondo Bashagha, "l'ultimo decennio di controllo economico e commerciale da parte dell'élite del Paese ha impattato negativamente sulla vita dei cittadini e sull'unità nazionale. Ora abbiamo bisogno di politiche razionali e caute che aumentino la liquidità delle banche e risolvano lo stallo della sicurezza ma anche del mondo del lavoro, a cui tanti libici, soprattutto i giovani, non riescono ad accedere". (Lit)