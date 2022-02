Francia: domani incontro chiarificatore tra Pecresse e Sarkozy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy incontrerà domani la candidata alle presidenziali dei Repubblicani, Valerie Pecresse. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", ricordando che Sarkozy non ha ancora espresso ufficialmente l'appoggio alla candidata del suo stesso partito. Secondo fonti interne alla formazione di centro-destra, i rapporti tra Sarkozy e Pecresse non sarebbero dei migliori. "A ogni modo, Nicolas non l'ha mai amata", ha detto una fonte citata "da "BfmTv". "Ogni settimana degli emissari vengono a dirgli che dovrebbe fare un gesto di sostegno per Valerie ed escono dicendo che è andata male!", spiega un'altra fonte vicina all'ex presidente. Sarkozy non apprezzerebbe il fatto che la candidata dei Repubblicani non parli mai degli incarichi coperti durante la sua presidenza, quando è stata portavoce del governo, ministra dell'Istruzione e ministra dei Conti pubblici. (Frp)