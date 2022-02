© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- “Bianchi ascoltaci - Studenti in piazza contro la maturità”. Sit in studentesco organizzato dalla Rete degli studenti Medi. Roma, viale di Trastevere 76 (ore 16:00-19:00)“Pnrr: quale futuro per il nostro territorio?”. Evento promosso dal consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli. Interverrà Mario Abbruzzese. Cassino, teatro Manzoni, piazza Gregorio Diamare 1 (ore 18:30) (Rer)