Regno Unito: capo polizia di Londra Dick annuncia dimissioni, non avevo altra "scelta"

- La commissaria in capo della polizia metropolitana di Londra (Met), Cressida Dick, ha annunciato "con grande tristezza" le sue dimissioni. Dopo diverse indiscrezioni sulla sua imminente decisione di lasciare l'incarico - prima donna a guidare la Met -, Dick ha sciolto la riserva dopo l'annuncio del sindaco di Londra, Sadiq Khan. Il primo cittadino della capitale britannica, infatti, si è detto "non soddisfatto" della risposta della commissaria rispetto alle recenti accuse di sessismo, razzismo e omofobia fra gli agenti della Met, preannunciando la necessità di "una nuova leadership proprio ai vertici della polizia metropolitana" per veder partire i cambiamenti richiesti. Commentando queste parole, Dick ha affermato di non avere più "scelta" dato che è diventato "chiaro che il sindaco non ha più sufficiente fiducia nella mia leadership". "Non mi ha lasciato altra scelta che farmi da parte come commissaria del servizio di polizia metropolitana", ha detto Dick. "L'omicidio di Sarah Everard e molti altri casi terribili di recente, lo so, hanno danneggiato la fiducia in questo fantastico servizio di polizia", ha aggiunto Dick che ha ricevuto l'attestato di stima di Ken Marsh, presidente della Federazione di polizia metropolitana, secondo cui la dimissionaria commissaria in capo sarebbe stata trattata in modo "del tutto ingiusto", soprattutto visto che è una figura "molto amata dalla base del servizio di polizia metropolitana". (Rel)