Green pass: Malan, Fd'I vota no al decreto, certificato verde sia abolito

- "Fratelli d'Italia voterà contro questo provvedimento. Chiediamo che il green pass sia abolito e così come tutte quelle misure incoerenti e contraddittorie, e piuttosto invitiamo, come facciamo da due anni, ad investire nell'aumentare le terapie tempestive (altro che vigile attesa), nell'areazione all'interno delle scuole, nel potenziare il trasporto pubblico e soprattutto per un'opera di informazione e non di propaganda che alla fine ha indotto gli italiani verso lo scetticismo". A dirlo il senatore di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, nel corso della sua dichiarazione di voto al decreto legge che proroga lo stato di emergenza. "L'Italia rispetto agli altri Paese ha più alti tassi di mortalità a fronte di misure più stringenti ed eccezionali. Una contraddizione che riteniamo meriti riflessione. E invece mentre gli altri Paesi europei come Francia, Germania e Gran Bretagna sospendono, riducono o annullano divieti questo governo ne introduce di nuovi. Fd'I dice basta e chiede che si torni finalmente alla normalità", ha concluso il senatore Malan. (Rin)