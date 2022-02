Foibe: Casciello (FI), atto ignobile contro Tg2, solidarietà a Sangiuliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ferma condanna per l’ignobile video inserito nei commenti al tweet sullo speciale del Tg2 dedicato al “Giorno del Ricordo” in memoria dei martiri delle foibe", Così il deputato Gigi Casciello di Forza Italia: “Sono fratti gravi e offensivi nei confronti di tutti: delle vittime di quella tragedia, innanzitutto, ma anche verso tutti i cittadini italiani e nei confronti dell’intera redazione del Tg2”. Casciello ha aggiunto: “Al direttore Sangiuliano non va solamente la solidarietà per gli attacchi subiti via web ma soprattutto il ringraziamento per aver deciso di dedicare uno spazio di informazione importante al massacro delle foibe, per anni negato e dimenticato. Gli episodi di intolleranza e oscurità nei confronti Direttore del Tg2 e di tutti i giornalisti confermano, purtroppo, che non è mai troppo il contributo che si da’ alla verità e alla necessità di una serenità di giudizio sulla storia”. (Ren)