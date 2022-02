Medio Oriente: premier Anp riceve ambasciatore sudafricano, focus su cooperazione e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Muhammad Shtayyeh, ha ricevuto oggi il nuovo ambasciatore del Sudafrica presso Ramallah, Sean Benfeldt, con cui ha discusso della cooperazione tra i due Paesi e delle relazioni con Israele. Lo ha riferito l'agenzia di stampa palestinese "Wafa". Da quanto emerso, i due avrebbero discusso della possibilità di migliorare ulteriormente la cooperazione tra Sudafrica e Anp, soprattutto nell'ambito accademico, commerciale e finanziario. Inoltre, Shtayyeh e Benfeldt hanno commentato l'ultimo rapporto dell'organizzazione non governativa internazionale Amnesty international sullo stato di apartheid praticato da Israele ai danni dei palestinesi. In tale frangente, il premier palestinese ha ringraziato l'ambasciatore sudafricano per gli sforzi del suo Paese nel compattare l'opinione dei governi africani riguardo a Israele portando alla sospensione dello Stato ebraico dalla posizione di osservatore all'interno dell'Unione africana. Entrambi hanno confermato il reciproco impegno nel continuare gli sforzi a livello internazionale per porre fine allo Stato di occupazione subito dai Territori palestinesi. (Res)