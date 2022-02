Lavoro: De Poli (Udc), bene tavolo in regione Veneto, governo accolga nostro Sos su Alternapak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' senza dubbio positivo il tavolo aperto oggi in sede regionale rispetto alla crisi della Alternapak di San Pietro in Gu. Rinnovo il mio appello al governo affinché ci sia un intervento anche a livello nazionale per raggiungere un obiettivo importante: salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento e, di riflesso, difendere i posti di lavoro degli oltre 91 lavoratori". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli che, in Senato, ha presentato ieri un'interrogazione parlamentare ai ministri Giorgetti-Orlando sul caso dell'azienda di San Pietro in Gu (Padova). "Dobbiamo far sentire con forza la voce delle istituzioni. La chiusura dello stabilimento, infatti, avrebbe un impatto sociale molto negativo, con ripercussioni devastanti sulla vita di tante persone e delle loro famiglie", conclude. (Rin)