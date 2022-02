Germania: Procura generale avoca a sé indagini su presunto terrorista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale federale (Gba) ha avocato a sé le indagini sul 20enne di Spangenberg, in Assia, arrestato il 16 settembre scorso con l'accusa di preparare un attentato terroristico. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il giovane, un apprendista falegname, era indagato dalle procure di Francoforte sul Meno e Kassel per terrorismo, violazione della leggi su esplosivi, armi e stupefacenti nonché per distribuzione e acquisizione di materiale pedopornografico. Durante la perquisizione effettuata dalla polizia dell'Assia nell'abitazione dell'apprendista falegname, sono stati trovati circa 600 ordigni esplosivi di piccole dimensioni autocostruiti e un manifesto razzista. Da quanto è emerso, a marzo scorso, l'arrestato si era candidato alle elezioni comunali di Spangenberg come indipendente nelle fila dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), senza essere eletto. (Geb)