21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione Consiliare congiunta bilancio - patrimonio immobiliare e educazione e food policy. Ordine del giorno: "Visita del Plesso scolastico di Via D'Annunzio come possibile nuova sede della Scuola Media Statale per Ciechi Vivaio". Sono presenti, tra gli altri, la vice sindaco Anna Scavuzzo: l'assessore al bilancio e demanio, Emmanuel Conte.(ore 13 – 14)Commissione Consiliare congiunta controllo enti partecipati e mobilità, ambiente, verde e animali . Ordine del giorno: "Prosecuzione discussione piano industriale Atm, chiusura esercizio 2021 e previsione 2022". Sono presenti in Commissione: la Presidente di ATM, d.ssa Gioia Maria Ghezzi, il Direttore Generale di ATM, dr. Arrigo Giana.Diretta streaming (ore 14:30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, compiono una serie di visite alle Case e agli Ospedali di comunità sul territorio lombardo. A margine dell'appuntamento è previsto un punto stampa. La vicepresidente Moratti precedentemente visiterà anche la struttura di Nave e, a seguire, dopo Leno, quella di Manerbio.Casa e Ospedale di Comunità (Piazza donatori di sangue, Leno/Bs (ore 11)L'assessore regionale Riccardo De Corato, insieme ai consiglieri di Fratelli d'Italia di Municipio 1 Federico Sagramoso e Stefania Orefice, raccoglie le firme contro la decisione del Comune di Milano di rivedere le modalità di utilizzo del pass per la sosta dei residenti.Corso Garibaldi (ore 11)L'assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi compie una visita ad alcune imprese in provincia di Lecco.Questo il programma della giornata: Mario Frigerio spa viale Lombardia – Molteno (ore 9:30); Novatex Italia spa via per Dolzago, 37 Oggiono (ore 11); Longhi Stampi - Lavorazione metalli via dell'Elettrochimica, 38 Lecco (ore 14); Ferramenta Airoldi e Belgeri, via Digione, 7 – Lecco (ore 15); Legea Hub. via Filippo Turati, 113 – Lecco (ore 15:30)Iniziativa "I giovani incontrano le istituzioni". Introducono i lavori la preside dell'istituto Roberta Mozzi e il provveditore Filomena Bianco: porta un saluto il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti. Ad affiancare il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, è presente il vice presidente, Carlo Borghetti. Testimonial dell'iniziativa è Javier Zanetti per "Fondazione Pupi".Istituto Torriani, via Seminario, 19 Cremona (ore 11)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, visita realtà del sociale della provincia di Como. Questo il programma della giornata: visita a Casa di orientamento femminile “Maria Assunta”, via Lucinasco, 13 Montano Lucino/Co (ore 11); presentazione del progetto '”Fuori Classe” per ragazzi con disturbo dello spettro autistico al campo di calcio della parrocchia dell'Annunciata presso la sede della Fondazione Somaschi viale Varese, 19 – Como (ore 14)VARIEPresentazione dei dati relativi alle chiamate gestite dal Nue 112 in Lombardia e le ultime novità sul servizio. Interviene il direttore generale di Areu dr. Alberto Zoli alla presenza delle rappresentanze della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco.Cur 112 di Milano, all’interno della Caserma Annarumma, via Cagni 21 (ore 8:30)Corteo degli studentiLargo Cairoli (ore 9)Conferenza stampa del Comitato “Referendum X San Siro” per l’avvio della raccolta preliminare delle mille firme necessarie alla presentazione dei quesiti referendari.Piazza Scala (ore 11)Presentazione del ventisettesimo rapporto Ismu sulle migrazioni 2021Diretta streaming (ore 11)Flash Mob "Nessuno può mettere il Cinema in un angolo!", organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil di Milano eLombardia.Cinema Colosseo, viale Monte Nero, 84 (ore 11)MONZAL’assessore alle politiche del territorio Martina Sassoli partecipa al sopralluogo per l’avvio del cantiere del nuovo villaggio dell’innovazione. via Silva, accanto al centro civico (ore 9) (Rem)