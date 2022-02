Covid: ministero Salute su nuovi farmaci antivirali, aggiornate indicazioni per gestione domiciliare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i farmaci non raccomandati per il trattamento dell’infezione da Sars-CoV-2, gli antibiotici. Recenti studi clinici randomizzati ben condotti (che nella maggior parte dei casi valutavano l’efficacia dell’azitromicina) hanno dimostrato - informa Aifa - che l’utilizzo di un antibiotico, da solo o associato ad altri farmaci, con particolare riferimento all’idrossiclorochina, non modifica il decorso clinico della malattia. L’uso di un antibiotico può essere considerato solo quando si sospetta la presenza di una sovrapposizione batterica, in rapporto al quadro clinico generale del paziente. Un ingiustificato utilizzo degli antibiotici può inoltre determinare l’insorgenza e il propagarsi di resistenze batteriche che potrebbero compromettere la risposta a terapie antibiotiche future. Aifa quindi ribadisce che l’utilizzo di clorochina o idrossiclorochina non è raccomandato né allo scopo di prevenire né allo scopo di curare l’infezione. Gli studi clinici randomizzati ad oggi pubblicati concludono per una sostanziale inefficacia del farmaco a fronte di un aumento degli eventi avversi, seppure non gravi. Ciò rende negativo il rapporto fra i benefici e i rischi dell’uso di questo farmaco. Infine, no a l’utilizzo di lopinavir/ritonavir o darunavir/ritonavir o cobicistat che non prevengono tantomeno curarano l'infezione. Gli studi clinici randomizzati ad oggi pubblicati concludono tutti per un’inefficacia di questi approcci farmacologici. (segue) (Com)