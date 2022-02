Covid: ministero Salute su nuovi farmaci antivirali, aggiornate indicazioni per gestione domiciliare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i farmaci raccomandati per la gestione domiciliare di Covid-19, Aifa indica per la terapia sintomatica, paracetamolo o Fans che possono essere utilizzati in caso di febbre o dolori articolari o muscolari (a meno che non esista chiara controindicazione all’uso). Altri farmaci sintomatici potranno essere utilizzati su giudizio clinico. Tra i farmaci da utilizzare solo in specifiche fasi della malattia, tre antivirali (remdesivir, nirmatrelvir/ritonavir e molnupiravir) per il trattamento di soggetti adulti con Covid-19 che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe di Covid-19. Il paziente non deve essere ospedalizzato a causa di Covid-19, deve presentare una forma di grado lieve-moderato e almeno uno fra i seguenti fattori di rischio associati all'evoluzione in malattia severa: patologia oncologica/oncoematologica in fase attiva; insufficienza renale cronica; broncopneumopatia severa; immunodeficienza primaria o acquisita; obesità; malattia cardiovascolare grave (scompenso cardiaco, malattia coronarica, cardiomiopatia) e diabete mellito non compensato. (segue) (Com)