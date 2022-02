Covid: ministero Salute su nuovi farmaci antivirali, aggiornate indicazioni per gestione domiciliare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare il remdesivir è un farmaco antivirale (profarmaco analogo nucleotidico dell’adenosina), già autorizzato da Ema per il trattamento del Covid-19 con polmonite che richiede ossigenoterapia supplementare, ha ottenuto a dicembre 2021 l’autorizzazione per l’estensione di indicazione relativa al trattamento del Covid-19 negli "adulti che non richiedono ossigenoterapia supplementare e presentano un aumento del rischio di progressione a Covid-19 severa". Il trattamento deve essere iniziato il prima possibile dopo la diagnosi di COVID-19 ed entro 7 giorni dalla comparsa dei sintomi. Il dosaggio raccomandato di remdesivir negli adulti è: giorno 1: singola dose di carico di remdesivir 200 mg somministrata tramite infusione endovenosa; dal giorno 2 in poi: 100 mg somministrati una volta al giorno tramite infusione endovenosa. La durata totale del trattamento deve essere di 3 giorni. I pazienti devono essere monitorati durante il trattamento con remdesivir. La somministrazione del farmaco in ambiente ambulatoriale deve essere monitorata secondo la pratica locale. L’utilizzo deve avvenire in condizioni in cui è possibile trattare le reazioni di ipersensibilità severe, inclusa l’anafilassi. Per la prescrizione ed il monitoraggio degli esiti è prevista la compilazione di un registro web Aifa. (segue) (Com)