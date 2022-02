Covid: ministero Salute su nuovi farmaci antivirali, aggiornate indicazioni per gestione domiciliare (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paxlovid (nirmatrelvir-ritonavir) è il primo farmaco antivirale orale ad essere stato autorizzato da Ema per il trattamento del Covid-19 in soggetti adulti, non ospedalizzati e ad alto rischio di sviluppare una malattia grave da Covid-19. Il medicinale contiene due principi attivi, nirmatrelvir e ritonavir, presenti in due compresse distinte: nirmatrelvir agisce riducendo la capacità del Sars-CoV-2 di replicarsi nell’organismo, mentre ritonavir (farmaco già da tempo utilizzato nel trattamento dell’infezione da Hiv) non ha attività antivirale ma funziona da booster farmacologico prolungando l’azione di nirmatrelvir. Paxlovid deve essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi di Covid-19, non oltre 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Il trattamento consiste nell’assunzione di due compresse di nirmatrelvir e una compressa di ritonavir, due volte al giorno, per 5 giorni. Per le avvertenze e precauzioni d’impiego si veda il Riassunto delle Caratteristiche del prodotto - Rcp (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/paxlovid-epar-product-information_en.pdf). Si richiama l’attenzione dei prescrittori sulla necessità di indagare in maniera accurata l’anamnesi farmacologica del paziente in quanto il ritonavir ha importanti interazioni farmacologiche con molti farmaci, in relazione alle quali nelle informazioni sul prodotto di Paxlovid sono state incluse avvertenze e raccomandazioni. Per un ulteriore supporto nella valutazione delle possibili interazioni farmacologiche si consiglia di consultare il sito: https://www.covid19-druginteractions.org/. (segue) (Com)