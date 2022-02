Covid: ministero Salute su nuovi farmaci antivirali, aggiornate indicazioni per gestione domiciliare (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli anticorpi monoclonali disponibili in Italia sono: l‘associazione casirivimab/imdevimab, l’associazione bamlanivimab/etesevimab e il sotrovimab. Gli anticorpi monoclonali casirivimab/imdevimab e il sotrovimab sono stati autorizzati dall’EMA, mentre l’associazione bamlanivimab/etesevimab, è stata resa disponibile ai sensi del’Art.5.2 del DL 219/2006 (decreto ministeriale del 6 febbraio 2021 e del 12 luglio 2021). La popolazione candidabile alla terapia con i tre trattamenti è rappresentata da soggetti di età pari o superiore a 12 anni (e almeno 40 Kg), positivi al Sars-CoV-2, non ospedalizzati per Covid-19, non in ossigenoterapia per Covid-19, con sintomi di grado lieve-moderato e che sono ad alto rischio di Covid-19 severa. Tra i possibili fattori di rischio si includono i seguenti: età >65 anni; avere un indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) ≥30, oppure >95% percentile per età e per genere; insufficienza renale cronica, incluse dialisi peritoneale o emodialisi; diabete mellito non controllato (HbA1c ≥9.0 per cento o 75 mmol/mol) o con complicanze croniche; immunodeficienza primitiva o secondaria; malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d’organo); broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad esempio soggetti affetti da asma, fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da Sars-CoV-2); epatopatia cronica; emoglobinopatie e patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative. Il Covid-19 deve essere di recente insorgenza (comunque da non oltre 7 giorni). Il trattamento è possibile oltre i sette giorni dall’esordio solo in soggetti con immunodeficienza che presentino: sierologia per Sars-CoV-2 negativa e prolungata positività al tampone molecolare. Per tutti i tre trattamenti è prevista un’unica somministrazione ai seguenti dosaggi: bamlanivimab (700 mg) + etesevimab (1.400 mg) per via Ev; casirivimab (600 mg) + imdevimab (600 mg) per via EV; l’associazione può essere somministrata alla stessa posologia per via sottocutanea, qualora la somministrazione endovenosa non sia fattibile e comporti un ritardo nel trattamento; sotrovimab (500 mg) per via Ev. Per le modalità e la durata si vedano le informazioni per gli operatori sanitari (https://www.aifa.gov.it/uso-degli-anticorpi-monoclonali). La somministrazione deve essere monitorata fino ad un’ora dopo il termine dell’infusione da parte di un operatore sanitario adeguatamente formato ed in grado di gestire eventuali reazioni avverse gravi. Per la prescrizione ed il monitoraggio degli esiti a 30 giorni è prevista la compilazione di un registro web Aiaf. Per l’associazione bamlanivimab/etesevimab, non ancora autorizzato da EMA, ma disponibile in Italia tramite procedura emergenziale, è inoltre prevista la firma del consenso informato da parte del paziente. L’efficacia degli anticorpi monoclonali potrebbe essere ridotta nei pazienti che presentano anticorpi anti Sars-Cov-2 o per alcune varianti virali; di questo si dovrà tener conto in sede di scelta terapeutica anche in relazione alla situazione epidemiologica locale. Sulla base dei dati disponibili, si riporta nella tabella di seguito l’efficacia nei confronti delle VOC per ciascuno degli anticorpi monoclonali disponibili in Italia. (segue) (Com)