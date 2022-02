Imprese: Mise su Speedline, concordato percorso per Piano a salvaguardia sito di Tabina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avviare un percorso di confronto per predisporre un piano finalizzato a garantire la permanenza produttiva nello stabilimento di Tabina (Venezia) con la più ampia tutela dei lavoratori. E' quanto concordato oggi al ministero dello Sviluppo economico nel corso del tavolo Speedline, presieduto dal coordinatore della Struttura per le crisi d’impresa Luca Annibaletti, a cui hanno preso parte i rappresentanti dell'azienda, il ministero del Lavoro, la regione Veneto, il sindaco della città metropolitana di Venezia, il sindaco di Santa Maria di Sala, Confindustria locale e i sindacati. Il Mise e la regione Veneto - informa una nota del dicastero - monitoreranno il tavolo di confronto tra le parti, mettendo a disposizione tutti gli strumenti che si renderanno utili a supportare il percorso che mira a salvaguardare una fabbrica storica dell’industria veneziana. (Com)