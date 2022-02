Ucraina: Scholz, evitare guerra in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha dichiarato che, nella gestione della crisi tra Ucraina e Russia, “si tratta niente di meno che di evitare una guerra in Europa”. Scholz si è espresso durante la conferenza stampa con il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, e i primi ministri di Estonia e Lettonia, Kaja Kallas e Krisjanis Karins, che ha incontrato oggi a Berlino. Il vertice è stato convocato dal governo federale per discutere delle tensioni tra Russia e Ucraina. Per Scholz, Germania, Estonia, Lettonia e Lituania intendono “mantenere la pace e la stabilità” in Europa. Questo obiettivo “ci unisce”, ha infine affermato il cancelliere. (Geb)