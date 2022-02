© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla piantumazione degli alberi del Parco Regionale Urbano di Aguzzano, iniziativa che rientra nel progetto 'Ossigeno' promosso dalla Giunta regionale. Partecipano Maurizio Gubbiotti, Presidente dell'Ente Regionale RomaNatura e Massimiliano Umberti, Presidente del Municipio Roma IV. Roma – Parco Regionale Urbano di Aguzzano – Largo Paolo Panelli. (ore 10:30)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla cerimonia di commemorazione in occasione della Giornata del Ricordo. L'evento si svolge a Roma, Monumento alla Vittime delle Foibe – Largo delle Vittime delle Foibe Istriane. A seguire il presidente si recherà a piedi presso il Cippo ai Caduti Giuliani e Dalmati in via Laurentina, altezza civico 631 (dalle ore 15:15) (segue) (Rer)