Urbanistica: giunta capitolina approva protocollo intesa su complesso Santa Maria della Pietà

- La giunta capitolina ha approvato il protocollo di intesa con Regione Lazio, Asl, Città Metropolitana e Municipio XIV di Roma per il proseguimento degli interventi di riqualificazione del comprensorio Santa Maria della Pietà e del relativo patrimonio immobiliare. Il protocollo nasce per assicurare la prosecuzione della riqualificazione del complesso attraverso la realizzazione degli interventi previsti, garantire la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini e valorizzare la sinergia istituzionale tra tutti gli attori coinvolti, anche attraverso l'accesso a specifici bandi del Pnrr. Lo comunica il Campidoglio in una nota. "È un accordo importante perché permette di proseguire il percorso di sinergia tra le varie istituzioni per il recupero e la valorizzazione dell'ex ospedale psichiatrico. Un compendio straordinario che sta diventando una vera e propria città pubblica del benessere, con servizi socio-sanitari, spazi di cultura e di aggregazione e sedi di servizi pubblici. Con le risorse del Pnrr anche Roma Capitale farà finalmente la sua parte contribuendo alla riqualificazione di diversi padiglioni e alla sistemazione dello straordinario parco monumentale, restituendo un gioiello alla città di Roma", ha affermato l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.(Com)