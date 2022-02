Balneari: Romeo, M5s scappa mentre Lega lavora a soluzione per settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il capogruppo dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, parla di "scandalosa fuga del Movimento cinque stelle, che abbandona i balneari e si piega alle volontà del Pd sulla Bolkestein. La Lega - continua in una nota - sta invece lavorando per trovare una soluzione organica, nel rispetto delle leggi ma soprattutto a tutela delle migliaia di imprenditori del settore che hanno investito in queste attività tutta la loro vita. Siamo al lavoro per difendere le spiagge italiane ed i loro gestori, piccole e medie imprese spesso a conduzione familiare che non possono essere abbandonate". (Com)