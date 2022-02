Abruzzo: Pettinari (M5s) sollecita Regione su attuazione norma su ristori a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono le maggiori associazioni di categoria della piccola e media impresa abruzzese che mettono nero su bianco la richiesta di ascolto e intervento da parte di regione Abruzzo per attivare immediatamente la legge regionale numero 9/2021 che contiene le misure a favore delle micro, piccole e medie imprese abruzzesi che hanno subito restrizioni previste per le 'zone rosse' per effetto delle ordinanze del presidente della Regione". Ad appoggiare e sostenere questa richiesta - si legge in una nota - è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, del Movimento cinque stelle, che ha sollecitato, tramite missiva indirizzata proprio al presidente, Marco Marsilio, all'assessore alle Attività produttive, Daniele D'Amario, e al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, "un intervento concreto della Regione e un incontro aperto ai capigruppo di tutte le forze politiche per comprendere i clamorosi ritardi legati all'attuazione della norma. Nella richiesta - spiega lo stesso Pettinari - le associazioni chiedono particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turistico-alberghiero, alle filiere ad essi correlati operanti sul territorio della Regione Abruzzo, nonché alle imprese che hanno subito restrizioni previste per le zone rosse". (segue) (Gru)