Roma: Cicculli-Luparelli (Sce), riconoscimento sentiero Trilussa impegno che si concretizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente anche Roma Capitale riconosce il Sentiero Trilussa. Un provvedimento atteso da anni quello che abbiamo approvato oggi in Aula Giulio Cesare e un impegno preso con i cittadini che finalmente si concretizza". Lo dichiarano in una nota Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, consiglieri capitolini di Sinistra civica ecologista. "Connettere i sentieri urbani, favorire il turismo di prossimità all'insegna dell'ecocompatibilità, valorizzare le bellezze storiche e naturalistiche presenti in città sono le priorità per una Capitale verde, vicina ai cittadini, che investa seriamente nella riconversione ecologica e nella valorizzazione del territorio. Il nostro auspicio è che questo sia un primo passo per una riqualificazione completa dell'aerea affinché possa essere fruita in sicurezza sia da parte dei pedoni sia da parte dei ciclisti, con l'obiettivo che possa diventare laboratorio di nuovi itinerari turistici e culturali green, salvaguardando l'ambiente e la biodiversità come sancito dalla Costituzione" concludono. (Com)