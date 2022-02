Ucraina: analisti cinesi a Pechino, valutare rischio sanzioni per sostegno alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina deve valutare attentamente i contraccolpi della sua coalizione con la Russia nel quadro della crisi in Ucraina, che rende Mosca sempre più esposta al rischio di sanzioni dagli Stati Uniti e dall’Occidente. È quanto scrive oggi il quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”, citando l’opinione di alcuni analisti cinesi sugli ultimi sviluppi intorno alle tre economie. Nonostante Mosca e Pechino abbiano intensificato gli scambi commerciali (che hanno superato i 146 miliardi di dollari nel 2021) e riaffermato la propria intesa a livello diplomatico, gli analisti osservano come la Russia dipenda ancora largamente dall’Unione europea per i propri guadagni all’estero, che solo nei primi 11 mesi del 2021 ha acquistato beni per 166,1 miliardi di dollari. L’impalcatura rischia tuttavia di crollare se la Russia dovesse intensificare il conflitto con l’Ucraina, che potrebbe costarle sanzioni bel più severe di quelle ottenute dopo l’annessione della Crimea nel 2014, proseguono gli analisti. Le ripercussioni sarebbero chiaramente inevitabili per il commercio sino-russo, spiega il “Post”, ricordando che gran parte delle transazioni tra le parti avvengono in dollari e che il contratto sul gas appena stipulato prevede pagamenti in euro. Il punto è “capire cosa si adatti meglio agli interessi nazionali” e “cosa potremmo perdere e guadagnare” da questa situazione, conclude Feng Yujun, direttore del Centro di studi russi e centroasiatici dell'Università di Fudan. (Cip)