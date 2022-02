Sindacati: Di Crescenzo riconfermato segretario generale Femca Cisl Abruzzo-Molise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Di Crescenzo è stato riconfermato segretario generale della Femca Cisl Abruzzo-Molise. La decisione è stata assunta dai lavoratori e lavoratrici del settore energia, della moda, della chimica ed affini che si sono riuniti oggi a Montesilvano, in provincia di Pescara, per celebrare il Congresso interregionale e rinnovare i propri organi. Per i prossimi anni ad affiancare il segretario generale saranno Barbara Tocco e Antonio Stivaletta. I lavori della giornata, che si sono svolti alla presenza del segretario nazionale, Lorenzo Zoli, e del segretario generale aggiunto Cisl Abruzzo-Molise, Giovanni Notaro, sono stati aperti dalla relazione introduttiva di Di Crescenzo che ha sottolineato come questo periodo pandemico ha delineato nuovi scenari e rimodellato profondamente il mondo del lavoro. "Sono sorti nuovi bisogni, nuovi modelli organizzativi e forme di lavoro - afferma Di Crescenzo -. Le persone si sono dovute adattare ai cambiamenti modificando le esigenze. Il sindacato in questa fase ha avuto un ruolo da attore principale, carico di responsabilità che ha permesso di far ripartire il Paese, l'Abruzzo e il Molise facendo lavorare le persone nelle migliori condizioni possibili". (Gru)