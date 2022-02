Ucraina-Polonia: colloquio presidenti Zelensky e Duda, focus su rapporti bilaterali e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione con l'omologo polacco Andrzej Duda. Lo ha scritto in un tweet lo stesso Zelensky. "Abbiamo discusso degli attuali sforzi diplomatici per la de-escalation. L'accordo sui permessi di trasporto è stato menzionato positivamente. Sono grato verso l'amichevole Polonia per il suo stabile sostegno all'Ucraina nel percorso di integrazione europea", ha scritto Zelensky. (Rum)