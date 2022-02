Messico-Spagna: governo Madrid respinge "categoricamente" le parole del presidente Obrador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Madrid "respinge categoricamente" le parole del presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, che negli ultimi giorni ha attaccato la Spagna e le imprese spagnole. In un comunicato, l'esecutivo iberico evidenzia che Spagna e Messico sono partner strategici e sono uniti da profondi legami umani, culturali, storici, linguistici ed economici. "Più di 175 mila spagnoli vivono in Messico e quasi 30 mila messicani vivono nel nostro Paese. La Spagna è il secondo più grande investitore in Messico e ha 7 mila aziende nel Paese. Gli investimenti spagnoli ammontano a più di 70 miliardi di euro e quello messicano in Spagna supera i 25 miliardi di euro. La Spagna lavorerà sempre per mantenere le migliori relazioni con il Messico e per rafforzare i legami con questa nazione sorella. Il governo vuole relazioni basate sul rispetto reciproco, come vogliono gli spagnoli e i messicani, senza questo tipo di manifestazioni", ha concluso il governo spagnolo. (segue) (Spm)