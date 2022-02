Messico-Spagna: governo Madrid respinge "categoricamente" le parole del presidente Obrador (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, il capo dello Stato messicano ha chiesto una "pausa" nelle relazioni con la Spagna in quanto questo sarebbe "conveniente" per entrambe le parti. "Forse quando il governo cambierà, le relazioni saranno ristabilite, e spero che quando non sarò più qui, non saranno le stesse di prima", ha detto Lopez Obrador in alcune dichiarazioni ai media. In questo senso, il capo dello Stato messicano ritiene che il suo Paese sia stato "depredato" dalla Spagna ed abbia dovuto sopportare "il peso" della “promiscuità" economica e politica nelle relazioni bilaterali negli ultimi decenni. Nel suo attacco, Lopez Obrador, ha puntato il dito anche contro i contratti ottenuti nel Paese da aziende come Repsol, Ohla e Iberdrola che avrebbero approfittato dei legami con i suoi predecessori per ottenere contratti nettamente favorevoli a scapito degli interessi nazionali del Messico. (segue) (Spm)