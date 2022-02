Messico-Spagna: governo Madrid respinge "categoricamente" le parole del presidente Obrador (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lopez Obrador è tornato oggi sul tema precisando di non puntare a una rottura delle relazioni ma una "pausa" utile a rasserenare i rapporti, a beneficio dei due popoli. "Non ho parlato di rottura", ha detto il presidente rilanciando la necessità di avere rapporti più sereni e convincere la Spagna che "non può saccheggiare il Messico impunemente". Nella conferenza stampa di mercoledì, Lopez Obrador aveva accusato la Spagna di "aver depredato" il Paese, soprattutto attraverso le operazioni compiute nel settore energetico. "Ci dovrebbero anche chiedere scusa. Non lo hanno fatto, non fa nulla, ma è meglio avviare una fase nuova, con più calma". Secondo il capo dello Stato, "a volte si fa fatica a capire che ora ci sono altre condizioni" in Messico, ed è quindi necessario "avvisare" le imprese che non possono avere contratti pubblici sfruttando la presunta complicità delle autorità locali. (Spm)