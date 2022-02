Foibe: Fd'I Campidoglio, dramma sia monito per nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Giorno del ricordo che si celebra oggi 10 febbraio in Italia, il gruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio in una nota rivolge un pensiero a "tutte le vittime innocenti del massacro delle foibe" e "dell’esodo forzato dei nostri connazionali giuliano-dalmati dalle terre della Jugoslavia". "Dopo la fine della seconda guerra mondiale in Istria, Dalmazia e a Fiume ebbe luogo uno dei capitoli più bui della storia italiana - spiegano i consiglieri di Fd'I - centinaia di migliaia di italiani dovettero scappare e abbandonare le loro terre, mentre gran parte di loro furono sterminati nelle foibe. Le foibe, cavità carsiche scavate nel tempo da fiumi sotterranei, dopo la seconda guerra mondiale si trasformarono in fosse comuni per migliaia di italiani e, solo con la legge 92 del 30 maro 2004 è stato dato pieno riconoscimento a questa immane tragedia. È stata una vicenda troppo a lungo trascurata mentre noi ora abbiamo il dovere di ricordare quelle vittime innocenti, il cui sacrificio incancellabile nella storia, sia un monito affinché non si debbano più ripetere simili orrori, a volte dimenticati da chi li ha rinnegati per anni. È importante - conclude la nota - continuare a diffondere la conoscenza di questi fatti storici sensibilizzando soprattutto le nuove generazioni che, nel favorire una seria riflessione sul dramma che colpì gli italiani nel secolo scorso, possa così costituire uno stimolo per lottare sempre contro ogni forma di violenza e sopraffazione". (Com)