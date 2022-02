Italia-Russia: colloquio tra ministri Esteri Di Maio e Lavrov, focus su situazione sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo della Federazione Russa Sergej Lavrov. Come riferisce una nota della Farnesina, la conversazione si inserisce nel quadro degli sforzi di facilitazione del dialogo e della de-escalation che l’Italia sta svolgendo in coordinamento con i suoi Alleati e partner rispetto allo stato di tensione ai confini fra Russia e Ucraina, e alle relazioni tra la Federazione Russa e la comunità euroatlantica. Riaffermando il sostegno all’integrità territoriale e alla piena sovranità dell’Ucraina, il ministro ha espresso pieno sostegno al Formato di Normandia e alle attività negoziali attualmente in corso, sottolineando la priorità di una ricerca di soluzioni sostenibili basate sull’attuazione degli Accordi di Minsk. Al contempo, egli ha sottolineato che eventuali azioni aggressive nei confronti dell’Ucraina avrebbero conseguenze gravi, evidenziando l’esigenza di segnali di distensione per un dialogo costruttivo, e l’impegno in tal senso dell’Unione Europea in stretto raccordo con la Nato e l’Osce. Di Maio ha inoltre ribadito che l’Italia continuerà a dare il proprio contributo al negoziato in corso sulla sicurezza in Europa, volto a ristabilire fiducia tra Nato e Russia. A tal fine ha incoraggiato il suo interlocutore a dare riscontro alle risposte fornite da parte alleata e a proseguire il confronto tramite nuovi incontri del Consiglio Nato-Russia.(Com)