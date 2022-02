Decreto Sostegni: Cgil, ennesimo provvedimento che interviene su emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte all'ennesimo decreto legge che interviene sostanzialmente sull'emergenza e che non vincola con condizionalità le tante risorse pubbliche". Lo ha affermato la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, in audizione al Senato sul decreto Sostegni ter. "Nel momento in cui vengono erogati dei sostegni pubblici alle imprese è fondamentale - ha sostenuto la dirigente sindacale - che queste garantiscano anche l'occupazione, altrimenti potremmo trovarci di fronte ad un grosso paradosso: mentre ricevono risorse dallo Stato avviano procedure di licenziamento". In merito all'aumento dei prezzi dell'energia, Fracassi ha affermato: "c'è un tema che vorremmo fosse affrontato, l'esigenza di avere un progetto di sistema relativo alla transizione energetica: non sono sufficienti interventi congiunturali, serve un piano nel medio periodo, una revisione profonda del modo in cui si definiscono i prezzi dei beni energetici. Poi troviamo irragionevole l'intervento sugli extraprofitti solo sulle rinnovabili nel momento in cui stiamo affrontando un processo di decarbonizzazione". (segue) (Rin)