Decreto Sostegni: Cgil, ennesimo provvedimento che interviene su emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria generale della Cgil ha reputato "sicuramente importanti" le previsioni sugli ammortizzatori sociali, ma ha sottolineato anche delle criticità. "C'è un intervento costruito in legge di Bilancio per ridefinire il sistema degli ammortizzatori sociali, ma nel frattempo era necessario prevedere dei meccanismi di transizione con le casse Covid, questo non è accaduto e ci troviamo di fronte a misure tampone". Infatti, "oltre a elementi legati alla decorrenze dei termini, che sarebbe importante ricollocare al 1 gennaio 2022, troviamo necessario - ha aggiunto Fracassi - estendere gli ammortizzatori Covid per tutti i settori non coperti dalla Cigo e al settore tessile e della moda". (segue) (Rin)