Sicurezza: Salinari (FI), ancora baby gang in azione a San Siro, bisogna intervenire subito

- "Oggi pomeriggio alle ore 15 un gruppo di ragazzi ha rubato un estintore dalla metropolitana linea M5 e lo ha aperto nella banchina della fermata Segesta. Non contenti, si sono diretti verso la scuola Francese Stendhal e hanno minacciato i ragazzi all'uscita dalla scuola con l'intenzione di intimorirli con atteggiamenti violenti". Lo dichiara in una nota Antonio Salinari capogruppo di Forza Italia del Municipio 7. "Il quartiere ormai sembra terra delle baby gang che infondono un senso di insicurezza nei residenti, la situazione sta davvero degenerando", continua Salinari, sottolineando che "bisogna intervenire subito". (Com)