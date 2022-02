Piacenza: Lollobrigida (Fd'I), stima e vicinanza a Foti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tommaso Foti "è un galantuomo. In questo momento è ricoverato in ospedale e questo indebolisce la sua possibilità di rispondere personalmente con il carattere da sempre dimostrato". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Nonostante in questi mesi il nostro collega abbia dovuto sopportare una terribile battaglia personale contro una grave patologia - continua l'esponente di Fd'I in una nota - non ha fatto mai mancare il suo prezioso impegno nel territorio e in Parlamento. Attenderemo con fiducia nella magistratura che si concluda l'inchiesta che marginalmente lo coinvolge. Nel frattempo rinnoviamo la nostra stima e vicinanza a Tommaso Foti certi della sua estraneità ai fatti che gli vengono imputati".(Com)